Суд Ставрополья продлил арест владелице собак, загрызших школьницу
Октябрьский районный суд Ставрополя продлил до 23 мая арест пенсионерке, чьи собаки в феврале этого года насмерть загрызли 9-летнюю девочку в микрорайоне Чапаевка. Женщина останется под стражей до 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Фото: СУ СК по Ставропольскому краю
Как сообщал «Ъ-Кавказ» ЧП произошло 23 февраля 2025 года на улице возле частного дома. Животные напали на школьницу и нанесли ей смертельные травмы.
После гибели девочки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Владелица собак была заключена под стражу.