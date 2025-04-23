Суд Ставрополья продлил арест владелице собак, загрызших школьницу

Октябрьский районный суд Ставрополя продлил до 23 мая арест пенсионерке, чьи собаки в феврале этого года насмерть загрызли 9-летнюю девочку в микрорайоне Чапаевка. Женщина останется под стражей до 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Как сообщал «Ъ-Кавказ» ЧП произошло 23 февраля 2025 года на улице возле частного дома. Животные напали на школьницу и нанесли ей смертельные травмы.

После гибели девочки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Владелица собак была заключена под стражу.

Николай Аксенов