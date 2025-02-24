СК опубликовал видео допроса хозяйки собак в Ставрополе, загрызших ребенка

Следственный комитет Ставропольского края опубликовал видео допроса, где хозяйка собак, напавших на ребенка, рассказывает о первых минутах трагедии. Женщина задержана, проведены осмотры видео с уличных камер наблюдения и места происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владелица собак показала и обстановку в которой она жила с целой статьей псов.

«Собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось»,— говорится в сообщении СУ СК России по СК.

Трагедия произошла 23 февраля на окраине города в микрорайоне Чапаевка. Животные напали на 9-летнюю девочку, когда она каталась на ледяной горке.

По данному факту продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения.

Николай Аксенов