Подвижной состав общественного транспорта пополнили 38 новых единиц за I квартал

За первый квартал текущего года подвижной состав парка общественного транспорта Петербурга пополнился 38 новыми единицами. Об этом по итогам работы за январь-март сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В частности, ГУП «Петербургский метрополитен» с начала года получило два новых состава (16 вагонов) поезда «Балтиец», ГУП «Горэлектротранс» — три трамвая «Поларис» и 16 троллейбусов «Синара», а ГУП «Пассажиравтотранс» — 17 электробусов «Сириус», уточнили в комтрансе.

Кроме этого, петербургская подземка отчиталась о 165 млн перевезенных пассажиров за первый квартал года. Городскими автобусами, в свою очередь, воспользовались около 85 млн человек, а трамваями и троллейбусами — более 72,4 млн пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородные поезда АО «СЗППК» перевезли с начала 2025 года более 21 млн пассажиров — на 8% больше, чем за январь-март прошлого года.

Андрей Цедрик