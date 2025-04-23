Marca: «Барселона» продлит контракт с Фликом еще на один сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» продлит соглашение с главным тренером Хансом-Дитером Фликом еще на один сезон, сообщает газета Marca. Действующий контракт немецкого специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

По информации издания, обе стороны договорились о продлении контракта в ходе недавних переговоров. Однако соглашение вступит в силу по окончании сезона-2024/2025. В «Барселоне» считают, что сейчас клубу «не нужны никакие отвлекающие факторы, поскольку команда должна быть сосредоточена на выступлении в Ла Лиге, финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов в ближайшие дни». Также на данный момент «Барселона» не может подписывать или продлевать контракты с кем-либо из-за нарушения финансового fair play.

Флику 60 лет. Он занял пост главного тренера «Барселоны» в мае 2024 года. В разные годы возглавлял сборную Германии, а также руководил клубами «Хоффенхайм» и «Бавария». С «Баварией» Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и клубный чемпионат мира.

Таисия Орлова