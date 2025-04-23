На Урале почти 98% новорожденных вакцинированы против туберкулеза

В Свердловской области по итогам 2024 года почти 98% новорожденных получили прививку против туберкулеза, что превышает общероссийский показатель на 3%, сообщили в региональном минздраве. В министерстве отмечают, профилактические мероприятия помогли снизить заболеваемость туберкулезом у детей до трех лет на 23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Кому-то единицы процентов покажутся незначительными, но это сохраненные жизни, ведь прививка защищает ребенка от самых тяжелых, потенциально смертельных форм туберкулеза»,— рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр регионального Минздрава Наталья Камаева.

В соответствии с национальным календарем прививок, противотуберкулезную вакцинацию проводят всем новорожденным на 3-7 сутки жизни.

Медики напомнили, что отсутствие прививки представляет наибольшую опасность для детей в возрасте до трех лет. После вакцинации всем детям в возрасте от года до 17 лет включительно необходимо проходить ежегодное обследование на туберкулезную инфекцию.

Напомним, показатель смертности от туберкулеза в Свердловской области в 2024 году достиг исторического минимума и составил 5,4 случая на 100 тыс. человек.

Полина Щуцкая