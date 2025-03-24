Смертность от туберкулеза в Свердловской области достигла исторического минимума

Показатель смертности от туберкулеза в Свердловской области в 2024 году достиг исторического минимума и составил 5,4 случая на 100 тыс. человек, сообщила на пресс-конференции замминистра здравоохранения региона Светлана Филиппова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам госпожи Филипповой, в регионе наблюдается устойчивая тенденция к улучшению эпидемиологических показателей по туберкулезу. В 2023 году смертность от туберкулеза составляла 5,6 случая на 100 тыс. населения.

Всего в 2024 году выявлено 44,1 случая заболевания туберкулезом на 100 тыс. населения (в 2023 году — 43,5 случая). Более 53% заболеваний выявлено в ходе профилактических мероприятий. Большинство заболевших - жители трудоспособного возраста.

Ранее главный внештатный фтизиатр минздрава Свердловской области Наталья Камаева сообщила, что заболеваемость туберкулезом в 2022 году составила 52 случая на 100 тыс. населения.

Полина Щуцкая