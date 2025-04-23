Квартальная прибыль немецкой SAP выросла на 58%

Один из крупнейших в мире разработчиков корпоративного и служебного программного обеспечения, немецкая компания SAP сообщила, что по итогам первого квартала ее операционная прибыль составила €2,45 млрд, что на 58% больше. чем годом ранее, и выше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG,— они ожидали операционную прибыль в районе €2,2 млрд. Общая выручка компании выросла на 11%, до €9 млрд. Компания отметила, что портфель заказов на ее облачные сервисы вырос за квартал на 29%, до €18 млрд. Выручка же от облачных сервисов увеличилась на 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В конце марта рыночная капитализация SAP достигла €313,3 млрд, в результате чего немецкая компания стала самой дорогой публичной компанией в Европе, обойдя датского фармацевтического производителя Novo Nordisk.

После публикации квартальной отчетности акции SAP подскочили в цене почти на 10%. Аналитики объясняют такую реакцию рынка тем, что немецкой компании удалось показать впечатляющие результаты в сложных условиях первого квартала, когда многие высокотехнологичные компании уже начали испытывать на себе последствия тарифной политики Дональда Трампа.

Евгений Хвостик