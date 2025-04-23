СК начал проверку после гибели двух туристов на Эльбрусе

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку после гибели двух туристов на горе Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

«21 апреля пятеро альпинистов отправились покорять Эльбрус, не зарегистрировавшись в спасательном отряде и пренебрегая опасными погодными условиями. На высоте свыше 5 тыс. м двое участников экспедиции почувствовали недомогание и не смогли продолжить восхождение»,— пояснили в ведомстве.

Спасатели обнаружили туристов 23 апреля. Один из пострадавших скончался до прибытия поисковой группы, второй — позднее.

«В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении СУ СКР.

Николай Аксенов