Нижегородские рестораны не вошли в ТОП-10 премии Wheretoeat Russia-2025

Вошедшие в шорт-лист топ национальной премии Wheretoeat Russia-2025 шесть нижегородских ресторанов по итогам конкурсного отбора не попали в ТОП-10. Итоги премии подвели 22 апреля в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По результатам конкурса, ресторан «19» занял 49 место, Yale – 54 место, «Кусто» разделил 55-56 место с рестораном Culta Bistronomic (Екатеринбург), Red Wall – 69 место, «Парк культуры» – 82 место, Vinedo занял 100-105 место, разделив его с еще пятью ресторанами из Москвы и Калининграда.

На сайте премии отмечают, что в рейтинг могут быть включены любые действующие рестораны страны, а заявки на участие в премии оргкомитет не принимает. Эксперты самостоятельно определяют лучшие, по их мнению, рестораны. В шорт-лист включают рестораны, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования экспертов.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2024 году в Нижнем Новгороде проводилось вручение наград премии Wheretoeat Center 2024 среди ресторанов Центрального региона (кроме Москвы и республики Татарстан). По ее итогам четыре нижегородских ресторана вошли в ТОП-10 Wheretoeat Center 2024.

Анастасия Титова