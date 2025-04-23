Самара на предпоследнем месте в рейтинге городов-миллионников по продаже квартир в новостройках за март

В рейтинге городов-миллионников по ключевым показателям продаж на рынке новостроек за март 2025 года Самара находится на предпоследнем месте — 15-е из 16-и. В городе было продано 222 квартиры в новостройках. Соответствующие данные сообщает аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, общая площадь проданных квартир составила 12,6 тыс. кв. м. Средняя стоимость квартиры составила 7,8 млн руб. или 137,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ниже Самары в рейтинге находится Омск, в котором продали 105 квартир общей площадью 5,8 тыс. кв. м. Средняя стоимость составила 8 млн руб. или 145 тыс. руб. за 1 кв. м.

В топ городов по количеству проданных квартир вошли Москва (7255 штук), Санкт-Петербург (2371) и Екатеринбург (1621).

Руфия Кутляева