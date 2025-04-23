В Сальске отключат горячую воду на четыре дня
В Сальске с 24 по 28 апреля отключат горячее водоснабжение. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что причиной ограничений стали плановые работы на объектах. Воду отключат в пределах следующих улиц: Береговая, Крымская, Севастопольская, Можайского, Привокзальная, Пушкина, Транспортный, Спортивный, Павлова, Трактовая, Седого, Новостройка, Социалистическая и Станиславского.
Также горячего водоснабжения не будет в домах на улицах Тургенева, Шаумяна, Чернышевского, Льва Толстого, Халтурина, Дзержинского, Кирова, Крупской, Кузнечная, Ленина, Свободы и на площади Школьной. Школьная площадь.