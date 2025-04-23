МИД России выразил протест послу Японии из-за планов использовать активы РФ

МИД России выразил решительный протест послу Японии в Москве Акиру Муто. Он связан с намерением Токио использовать доходы от замороженных активов России для выдачи кредитов Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

«Было подчеркнуто, что вышеуказанный шаг официального Токио является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях»,— говорится в заявлении дипломатического ведомства. В этом случае ответственность за ухудшение отношений Москвы и Токио будет нести правительство Японии, отметили в МИД.

18 апреля Минфин Украины заявил, что Киев получит от Токио около $3 млрд по программе кредитования за счет доходов от замороженных российских активов.

По разным оценкам, ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В 2024 году ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в прошлом году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.

10 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония все сильнее вовлекается в поддержку Украины и отходит от пацифистского статуса. 9 апреля Япония объявила о присоединиться к миссии НАТО, координирующей военные поставки Украине.

Елизавета Шмакова