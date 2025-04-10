МИД РФ пригрозил Японии жесткими мерами в ответ на военную помощь Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония все сильнее вовлекается в поддержку Украины и отходит от пацифистского статуса. Так она прокомментировала решение Токио присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях»,— сказала Мария Захарова журналистам.

В заявлении по итогам встречи в Токио японского премьера Сигэру Исибы с генсеком НАТО Марком Рютте 9 апреля говорилось о планах Японии присоединиться к миссии альянса, координирующей военные поставки Украине. О создании миссии NSATU было объявлено на саммите НАТО 11 июля 2024 года. Штаб-квартира NSATU находится в Германии.

Лусине Баласян