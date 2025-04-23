В Саратовской области молодые семьи получат компенсацию за аренду жилья

Молодым семьям с детьми решено частично компенсировать стоимость аренды жилья. Законопроект поддержан депутатами на заседании Саратовской областной думы.

Молодой семьей считается та, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день обращения за предоставлением компенсации не превышает 35 лет, воспитывающего одного ребенка и более, проживающая на основании договора найма жилого помещения.

Размер компенсации молодым семьям определяется с учетом детей, рожденных с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, от 50 до 75% фактически понесенных расходов по договору найма жилого помещения.

При рождении первого ребенка семьям положено не более 5 тыс. руб. в месяц для населенных пунктов с населением 50 тыс. человек, не более 10 тыс. в месяц — для населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек. При рождении второго ребенка и последующих детей предусмотрено не более 7,5 тыс. в месяц для населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек и не более 15 тыс. в месяц для населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек.

В 2025 году на эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в размере 113 млн руб., областного бюджета — 2,3 млн руб.

Порядок предоставления компенсаций будет подготовлен правительством Саратовской области.

Законопроект поддержан депутатами.

Татьяна Смирнова