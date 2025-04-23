На Эльбрусе погиб турист из иностранной группы альпинистов

Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили на склоне Эльбруса двух участников запросившей о помощи группы туристов, один из них погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«По предварительной информации, из группы пять человек, двое спустились самостоятельно. Поиск еще последнего продолжается»,— говорится в сообщении ведомства.

Поисковую операцию осложняют суровые условия высокогорья: глубокий снежный покров, порывистый ветер и плохая видимость. В эвакуационных мероприятиях задействованы сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» 22 апреля в службу спасения поступил сигнал о том, что на горе Эльбрус на высоте около 5350 метров незарегистрированная иностранная группа из пяти альпинистов запросила помощь из-за признаков горной болезни у двух участников восхождения. В первый день поиски результата не принесли и были прерваны с наступлением темноты. В среду операцию возобновили.

Николай Аксенов