Через Домклик можно подать заявку на льготную ипотеку в новых ЖК ЛНР

Аккредитацию в Сбере прошли еще три застройщика ЛНР. Теперь через сервис Домклик можно оформить покупку недвижимости в новых ЖК.

С лета прошлого года для исторических регионов России была введена льготная ипотека со ставкой 2% годовых. Её условия распространяются на покупку недвижимости в новостройках. Оформление льготной ипотеки доступно как в офисах Сбера, в онлайн-формате через сервис Домклик, а также в офисах застройщиков, рассказали в этой кредитно-финансовой организации.

По словам управляющего Луганским отделением Сбера Александра Колонцова, развитие строительной отрасли — одно из приоритетных направлений для Республики, которое осуществляется в тесном взаимодействии с застройщиками и властями региона. «Сбер является проводником мер государственной поддержки, — отметил он. — В том числе с помощью наших сервисов можно оформить льготную ипотеку, подобрать недвижимость и быстро оформить право собственности. Главное, что это безопасно, прозрачно и доступно для жителей как в наших офисах, так и онлайн».