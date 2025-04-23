Организатор пресс-тура блогеров в Пермь выиграл еще три подряда

Индивидуальный предприниматель (ИП) из Ижевска Максим Клепцов, признанный победителем конкурса на право организации и проведения в Перми пресс-тура для блогеров из Российской Федерации, выиграл еще три подряда мэрии Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

21 апреля 2025 года с господином Клепцовым были заключены два контракта на проведение пресс-тура в Перми для представителей туристических агентств стоимостью 850 тыс. руб. В этот же день был заключен контракт на оказание услуг по организации деловых мероприятий на территории Перми стоимостью 855 тыс. руб.

ИП Клепцов зарегистрирован в Ижевске. Основной вид деятельности – организация отдыха и развлечений. Он являлся поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 31, 2 млн руб. Среди заказчиков его услуг – государственное бюджетное учреждение Пермского края «Молодежный Центр "Кристалл"».