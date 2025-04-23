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Минград отказал в размещении гостиницы в историческом центре Нижнего Новгорода

Комиссия по землепользованию при региональном минграде отказала компании ООО «Хмелевка», которая планировала открыть гостиницу на участке с видом разрешенного использования «Под здание банка со служебным гаражом» на улице Нижегородская, 10А в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в протоколе заседания (.pdf).

Комиссия приняла решение единогласно. Заявителю отказали, поскольку участок находится в защитной зоне двух объектов культурного наследия регионального значения («Жилой флигель купца Ассона Немчинова» на улице Нижегородская, 17 и «Жилой дом» на улице Нижегородская, 19), где запрещено капитальное строительство и реконструкция зданий, связанная с изменением их параметров. Кроме того, из-за отсутствия необходимых согласований и разрешений мэрия считает этот объект самовольной постройкой, идет судебное разбирательство.

Ранее по вопросу открытия гостиницы на Нижегородской улице прошли общественные обсуждения. Из трех участников слушаний инициативу поддержали двое.

Елена Ковалева

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