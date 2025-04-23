Назначена дата рассмотрения дела о гибели от дихлофоса детей под Красноярском

Горсуд Назарово (Красноярский край) назначил на 6 мая рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели от дихлофоса четырех детей осенью 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. «22 апреля судьей Назаровского горсуда вынесено постановление о назначении открытого судебного заседания по делу в отношении Виноградова Д.В»,— указывается в релизе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Красноярскому краю Фото: СКР по Красноярскому краю

События, которые изложены в материалах дела, произошли осенью 2024 года в селе Красная Сопка. По данным следствия, вечером 20 сентября глава многодетной семьи Дмитрий Виноградов травил в доме мух. По версии следствия, он переборщил со средством от насекомых, распылив больше положенного, не проветрил как следует дом и не провел в нем влажную уборку после обработки. В результате ядовитые вещества попали в организм детей при вдыхании, вместе с пищей и через кожу, что привело к смерти.

Управление СКР по Красноярскому краю инкриминировало Дмитрию Виноградову ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему грозит до четырех лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок. В управлении сообщили, что глава семьи первоначально признал вину в полном объеме, однако, когда расследование подошло к концу, не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению.

Илья Николаев