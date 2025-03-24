Дихлофос смертельной концентрации

В Красноярском крае завершено расследование резонансного дела о смертельном отравлении дихлофосом четырех детей осенью 2024 года. Обвиняемым стал отец Дмитрий Виноградов. По версии следствия, он переборщил со средством от насекомых, распылив больше положенного, не проветрил как следует дом и не провел в нем влажную уборку после обработки. В результате ядовитые вещества попали в организм детей при вдыхании, вместе с пищей и через кожу, что привело к смерти. Глава семьи, который сам попал в больницу с отравлением, ранее утверждал, что дихлофос вряд ли мог привести к таким последствиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР поставил точку в расследовании дела о гибели четырех детей в Красной Сопке

Фото: СКР по Красноярскому краю СКР поставил точку в расследовании дела о гибели четырех детей в Красной Сопке

Фото: СКР по Красноярскому краю

Завершено расследование уголовного дела о гибели от дихлофоса четырех детей в Красноярском крае. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 21 сентября прошлого года в селе Красная Сопка (Назаровский район) отравилась семья из шести человек — четверо детей и их родители. Мальчик и три его сестры, которым было от шести до 13 лет, умерли в больнице. Их отцу и матери, находившейся на девятом месяце беременности, оказали медпомощь и выписали. Первоначально правоохранители сообщали, что семья могла отравиться пельменями и курицей, купленными в сельском магазине. Следствие изъяло продукты, проверило их производителей и поставщиков, после чего эта версия была отклонена.

Приоритетной версией следствия стало отравление инсектицидным средством. Его компоненты, говорится в деле, вызвали токсическое повреждение миокарда, острую дыхательную, почечную и печеночную недостаточность и в итоге смерть.

Выяснилось, что накануне трагедии глава семьи травил в доме мух. Дети и беременная супруга в это время находились на улице. «Пренебрегая изучением размещенной на баллончике инсектицидного средства информации о способе применения и соблюдении мер предосторожности, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения и обработал домовладение аэрозолем. Его компоненты попали на пищевые продукты и кухонную посуду, предметы мебели и постельные принадлежности»,— указывается в материалах дела. По данным следствия, глава семьи не проветрил как следует жилище и не провел в нем влажную уборку, как рекомендовано производителем аэрозоли, и пустил домочадцев в помещение. Они поужинали и легли спать, а утром все почувствовали себя плохо.

«Компоненты инсектицидного средства ингаляционно, тактильно и перорально путем вдыхания воздуха с компонентами аэрозоля, всасывания через кожу и слизистые при соприкосновении с обработанными поверхностями попали в организм детей»,— сказала «Ъ» помощник руководителя краевого управления СКР Лариса Нейланд.

Главе семьи Дмитрию Виноградову, который работает транспортерщиком на зернотоке, инкриминировали ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), наказание по ней предусматривает до четырех лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок. В управлении СКР сообщили, что первоначально глава семейства признал вину в полном объеме, однако, когда расследование подошло к концу, не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению.

Пока шло следствие, Дмитрий Виноградов участвовал в популярных ток-шоу. Красноярец утверждал, что средство от насекомых вряд ли могло привести к таким тяжелым последствиям.

«Я не верю, что дихлофос, тем более, что я проветривал помещение, погубил четыре жизни»,— заявлял Дмитрий Виноградов.

Он отмечал, что семья использовала средство от насекомых не в первый раз и все было в порядке.

В производстве СКР находится уголовное дело о гибели пятого ребенка в этой семье в феврале 2025 года. По предварительным данным, младенец, родившийся через месяц после смерти своих трех сестер и брата, мог захлебнуться во сне рвотными массами.

Константин Воронов