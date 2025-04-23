Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании перестрелки в Дербенте

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю дагестанского управления СКР Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Дагестане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», в минувший вторник, 22 апреля, около 21:00 сотрудники полиции и Росгвардии попытались остановить для проверки автомобиль на улице Махачкалинской в Дербенте. Водитель не подчинился требованиям силовиков, умышленно наехал на одного из них и открыл огонь из пистолета. Ответным огнем он был убит. Пострадал один из полицейских.

Местные органы СКР возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

Юлия Рыбина, Махачкала