В Дербенте застрелен водитель, открывший стрельбу по полицейским

В дагестанском Дербенте водитель автомашины, наехавший на полицейских и открывший по ним огонь, убит ответным огнем, сообщили в региональном МВД.

Около 21:00 сотрудники полиции и Росгвардии попытались остановить для проверки автомобиль на улице Махачкалинской. «Водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников,— говорится в сообщении. — В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался».

В автомобиле убитого был обнаружен пистолет. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, угрозы для его жизни нет.

Юлия Рыбина, Махачкала