Объявлен поиск подрядчика для капремонта общежития Воронежского цирка
Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта общежития своего филиала в Воронеже. Оно расположено на улице Краснознаменная, 14а. Начальная цена контракта — 333,6 млн руб. Капитальный ремонт продлится до 15 ноября 2027 года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Работы пройдут в рамках в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В первую очередь проведут обследование технического состояния здания, а также — разработку проектной и сметной части, рабочую документацию. В ходе капитальных работ подрядчик закупит, установит и наладит инженерное и технологическое оборудование.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая, итоги подведут 14 мая.
В конце апреля 2024 года Воронежский цирк закрылся на реконструкцию, которая должна продлиться до 2028 года. Прошлой весной сообщалось, что на работы из федерального бюджета выделят 2,3 млрд руб. Проект предусматривает обустройство зала на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем для представлений, буфета, кабинета врача с процедурной и прочих зон.