Объявлен поиск подрядчика для капремонта общежития Воронежского цирка

Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта общежития своего филиала в Воронеже. Оно расположено на улице Краснознаменная, 14а. Начальная цена контракта — 333,6 млн руб. Капитальный ремонт продлится до 15 ноября 2027 года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы пройдут в рамках в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В первую очередь проведут обследование технического состояния здания, а также — разработку проектной и сметной части, рабочую документацию. В ходе капитальных работ подрядчик закупит, установит и наладит инженерное и технологическое оборудование.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая, итоги подведут 14 мая.

В конце апреля 2024 года Воронежский цирк закрылся на реконструкцию, которая должна продлиться до 2028 года. Прошлой весной сообщалось, что на работы из федерального бюджета выделят 2,3 млрд руб. Проект предусматривает обустройство зала на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем для представлений, буфета, кабинета врача с процедурной и прочих зон.

Фотогалерея Как выглядел Воронежский цирк до реконструкции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воронежский цирк был построен в 1972 году Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Общая площадь здания составляет 11,215 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает 2,1 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В этом году построенный в советские годы воронежский цирк ждет масштабная реконструкция Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цирковые лошади на прогулке на заднем дворе воронежского цирка. Декабрь 1992 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Инспектор манежа нижегородского цирка (бывший дрессировщик) Михаил Корнилов с удавом в гримерке воронежского цирка. Декабрь 1993 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экс-директор Воронежского цирка Борис Бирюков. Декабрь 1997 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Слоны Терезы Дуровой на прогулке перед зданием воронежского цирка. Декабрь 1997 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цирковое представление «Фантом-тропик» на манеже воронежского цирка. Сентябрь 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дрессировщик Тигран Акопян в воронежском цирке. Сентябрь 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цирковая артистка и удав на сцене воронежского цирка. Сентябрь 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мстислав Запашный на репетиции в воронежском цирке. Февраль 1999 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мстислав Запашный и слон Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мстислав (Мстиславович) Запашный и тигры на арене воронежского цирка. Февраль 1999 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дрессировщик Вальтер Запашный (крайний слева) с сыновьями Аскольдом Запашным (в центре) и Эдгардом Запашным (крайний справа) в воронежском цирке. Октябрь 2000 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный на прогулке с тигром в фойе второго этажа воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный (крайний слева) и Эдгард Запашный (крайний справа) в воронежском цирке во время представления с номером, в котором зрители пьют чай в клетке с тигром Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Эдгард Запашный во время представления с тиграми в воронежском цирке Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный (слева) и Эдгард Запашный во время выступления с номером в воронежском цирке. Декабрь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный во время представления кормит льва Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Эдгард Запашный во время представления в воронежском цирке. Декабрь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный во время представления с тиграми в воронежском цирке. Декабрь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Памятник Анатолию Дурову в фойе второго этажа воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В 2024–2028 годах на реконструкцию воронежского цирка из федерального бюджета выделят 2,3 млрд руб. Соответствующее распоряжение в начале марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Комната униформы воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Клоуны цирка на льду «Айсберг» Андрей Машонкин (слева) и Иван Артамонов в гримерке воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Клоуны цирка на льду «Айсберг» Андрей Машонкин (второй справа) и Иван Артамонов репетируют на манеже воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В сентябре 2023 года проект реконструкции цирка получил положительное заключение Главгосэкспертизы Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции объект «в основном объеме сохранит первоначальный архитектурный облик» Фото: Коммерсантъ / Сергей Трифонов Открытая репетиция цирка на льду «Айсберг» на манеже воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Сергей Трифонов Директор воронежского цирка Сергей Блохин с микрофоном ведет открытую репетицию цирка на льду «Айсберг» на манеже воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Сергей Трифонов Манеж воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 31 Воронежский цирк был построен в 1972 году Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Общая площадь здания составляет 11,215 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает 2,1 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В этом году построенный в советские годы воронежский цирк ждет масштабная реконструкция Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цирковые лошади на прогулке на заднем дворе воронежского цирка. Декабрь 1992 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Инспектор манежа нижегородского цирка (бывший дрессировщик) Михаил Корнилов с удавом в гримерке воронежского цирка. Декабрь 1993 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экс-директор Воронежского цирка Борис Бирюков. Декабрь 1997 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Слоны Терезы Дуровой на прогулке перед зданием воронежского цирка. Декабрь 1997 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цирковое представление «Фантом-тропик» на манеже воронежского цирка. Сентябрь 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дрессировщик Тигран Акопян в воронежском цирке. Сентябрь 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цирковая артистка и удав на сцене воронежского цирка. Сентябрь 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мстислав Запашный на репетиции в воронежском цирке. Февраль 1999 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мстислав Запашный и слон Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мстислав (Мстиславович) Запашный и тигры на арене воронежского цирка. Февраль 1999 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дрессировщик Вальтер Запашный (крайний слева) с сыновьями Аскольдом Запашным (в центре) и Эдгардом Запашным (крайний справа) в воронежском цирке. Октябрь 2000 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный на прогулке с тигром в фойе второго этажа воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный (крайний слева) и Эдгард Запашный (крайний справа) в воронежском цирке во время представления с номером, в котором зрители пьют чай в клетке с тигром Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Эдгард Запашный во время представления с тиграми в воронежском цирке Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный (слева) и Эдгард Запашный во время выступления с номером в воронежском цирке. Декабрь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный во время представления кормит льва Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Эдгард Запашный во время представления в воронежском цирке. Декабрь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Аскольд Запашный во время представления с тиграми в воронежском цирке. Декабрь 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Памятник Анатолию Дурову в фойе второго этажа воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В 2024–2028 годах на реконструкцию воронежского цирка из федерального бюджета выделят 2,3 млрд руб. Соответствующее распоряжение в начале марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Комната униформы воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Клоуны цирка на льду «Айсберг» Андрей Машонкин (слева) и Иван Артамонов в гримерке воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Клоуны цирка на льду «Айсберг» Андрей Машонкин (второй справа) и Иван Артамонов репетируют на манеже воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В сентябре 2023 года проект реконструкции цирка получил положительное заключение Главгосэкспертизы Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции объект «в основном объеме сохранит первоначальный архитектурный облик» Фото: Коммерсантъ / Сергей Трифонов Открытая репетиция цирка на льду «Айсберг» на манеже воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Сергей Трифонов Директор воронежского цирка Сергей Блохин с микрофоном ведет открытую репетицию цирка на льду «Айсберг» на манеже воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Сергей Трифонов Манеж воронежского цирка Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Смотреть

Анна Швечикова