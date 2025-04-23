Кирилл Капризов вошел в тройку лучших снайперов «Миннесоты» в play-off НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов разделил со словацким нападающим Марианом Габориком второе место в списке лучших снайперов клуба в матчах play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В активе россиянина 12 шайб в 21 игре розыгрыша Кубка Стэнли.

Во втором матче серии 1/8 финала play-off НХЛ против «Вегас Голден Найтс» Капризов отметился дублем и результативной передачей. Также он стал первым игроком в истории «Миннесоты», который набрал не менее трех очков в одной игре розыгрыша Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты». Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Лидером «Миннесоты» по количеству голов в матчах play-off является американец Зак Паризе, на счету которого 16 очков. На третьем месте располагается финский нападающий Микко Койву (11).

Кириллу Капризову 27 лет. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ он набрал 51 очко (27 голов и 24 передачи) в 55 играх. Форвард не играл с января до апреля из-за травмы нижней части тела.

Таисия Орлова