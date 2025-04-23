В мае спрос на круизы Astoria Grande из Сочи вырос на 15%

Пассажиропоток круизного судна Astoria Grande из Сочи в период майских праздников 2025 года вырастет примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на гендиректора ООО «СК "Аквилон"» Станислава Наумова. По его оценке, общее число пассажиров составит около 3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Рост спроса господин Наумов объяснил заблаговременным объявлением расписания, действующими скидками для отдельных категорий путешественников и благоприятным расположением выходных дней. В период с 26 апреля по 17 мая лайнер выполнит три круиза продолжительностью от 7 до 8 суток с заходами в турецкие порты Стамбул, Амасру, Самсун и Трабзон. Также 31 мая запланирован 10-дневный рейс с заходами на Миконос, Санторини и Родос.

Цены зависят от времени бронирования и степени загрузки. Так, минимальная стоимость кают на конец апреля составляет 133 тыс. руб. на человека, тогда как на 10 мая — от 98 тыс. руб. В тариф включено питание по системе all inclusive, развлекательные мероприятия, бассейны, анимация и спортивные активности. По данным компании, среди пассажиров растет доля постоянных клиентов.

Вячеслав Рыжков