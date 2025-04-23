Клещи с начала сезона укусили 1,1 тыс. свердловчан

В Свердловской области с начала сезона зафиксировано 1100 случаев укусов клещей, 294 пострадавших — дети. Это на 3% больше среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Покусы зарегистрированы в 54 муниципалитетах, но больше всего случаев зафиксировано в Алапаевске, Слободо-Туринском районе и Каменске-Уральском.

В лабораториях исследовали 698 клещей, выявив возбудители различных заболеваний. В 0,7% проб обнаружили клещевой энцефалит, в 29,8% — лайм-боррелиоз, в 3,1% — моноцитарный эрлихиоз, а в 1,4% — гранулоцитарный анаплазмоз.

В 2025 году планируется обработать акарицидами 11,4 тыс. га на территории области для борьбы с клещами. На 22 апреля уже обработано 59 га в пяти муниципальных образованиях. Кроме того, с начала года проведено 18,8 тыс. вторых вакцинаций, что составляет 13,9% от плана, и 113 тыс. ревакцинаций — 26,9% от плана.

Напомним, на 16 апреля от укусов клещей в Свердловской области пострадали более 600 человек. В марте на Средний Урал поступило около 100 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита для детей и подростков.

Ирина Пичурина