Прокуратура проверяет конфликт подростков в самарском поселке Мехзавод

Прокуратура Самарской области в ходе мониторинга СМИ выявила информацию о конфликте подростков на детской площадке в поселке Мехзавод. По данному факту прокуратура Красноглинского района проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С участниками конфликта и их родителями работают органы системы профилактики. Прокуратура района взяла на контроль взят ход доследственной проверки»,— заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили сына участника СВО, после чего тот был госпитализирован. Мать пострадавшего ребенка рассказала в соцсетях, что на ее сына систематически оказывалось психологическое и физическое давление. После избиения мальчик оказался в медицинском учреждении.

Алексей Алексеев