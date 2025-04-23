В Самаре дети мигрантов избили сына участника СВО, после чего тот был госпитализирован. Инцидент произошел в Красноглинском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мать пострадавшего ребенка рассказала в соцсетях, что на ее сына систематически оказывалось психологическое и физическое давление. После избиения мальчик оказался в медицинском учреждении.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Общественники также выразили готовность оказать поддержку семье военнослужащего, который в настоящее время находится на СВО.

Евгений Чернов