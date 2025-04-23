Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в 08:00. В 11:06 аэропорт Бегишево возобновил работу. По данным Росавиации, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры были сняты в аэропорту Казани. Там ограничения действовали с 07:30 и продлились два с половиной часа.

По информации Минобороны, за ночь над регионами России было уничтожено 11 украинских беспилотников.

Последний раз угрозу атаки БПЛА в Татарстане объявляли 13 марта.

Анар Зейналов