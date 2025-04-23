В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения
В международном аэропорту Казань им. Г. Тукая в 10:00 были сняты временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации.
В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань», — говорится в сообщении представителя Росавиации.
Сообщение о введении ограничений в казанском аэропорту появилось в 7:30.