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В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения

В международном аэропорту Казань им. Г. Тукая в 10:00 были сняты временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации.

В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения

В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань», — говорится в сообщении представителя Росавиации.

Сообщение о введении ограничений в казанском аэропорту появилось в 7:30.

Артём Дергунов

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