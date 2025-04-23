В международном аэропорту Казань им. Г. Тукая в 10:00 были сняты временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани спустя два с половиной часа сняли ограничения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань», — говорится в сообщении представителя Росавиации.

Сообщение о введении ограничений в казанском аэропорту появилось в 7:30.

Артём Дергунов