С осужденной экс-кассирши Альфа-банка потребовали вернуть похищенные деньги

В Ачинске (Красноярский край) получила продолжение история с хищением более 22 млн руб. из местного отделения Альфа-банка. В городской суд поступил иск АО «АльфаСтрахование» к экс-кассиру банка и ее бывшему мужу о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Иск на сумму 21 млн 686 тыс. руб. подан в порядке суброгации (переход к страховщику права требовать компенсацию за причиненный ущерб), сообщает пресс-служба суда.

Приговор по делу о хищении из отделения Альфа-банка около 15 млн руб., $49,5 тыс. и €49,2 тыс. (в рублевом эквиваленте — около 22 млн руб.) вынесли в мае 2023 года. Экс-кассир Анна Григорьева и ее бывший супруг Денис Григорьев получили по шесть лет колонии общего режима.

По версии следствия, кассир Анна Григорьева систематически брала в сейфе деньги, заменяя их пачками из сувенирных купюр «банка приколов» и составляя липовые финансовые документы. Часть украденных миллионов ушла на оплату долгов ее бывшего мужа Дениса Григорьева.

Бывшие супруги, которых арестовали в декабре 2021 года, признали вину. В рамках расследования дела суд наложил арест на имущество обвиняемых: автомашины Nissan Teana и Hyundai, три смартфона, включая iPhone, ноутбук, iPad, системный блок компьютера. Кроме того, оперативникам удалось разыскать часть похищенных денег: около 2 млн руб. находились в тайнике, оборудованном в гараже одного из родственников Григорьевых.

Илья Николаев