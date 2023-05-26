Экс-кассиру ачинского отделения Альфа-банка суд назначил 6 лет колонии за хищение 22 млн рублей

Сегодня в Ачинске (Красноярский край) суд вынес приговор по уголовному делу о хищении из местного отделения Альфа-банка около 15 млн руб., $49,5 тыс. и €49,2 тыс. Экс-кассиру отделения и ее бывшему супругу суд назначил по 6 лет лишения свободы каждому (гособвинение просило на два года больше), сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, расследованием которого занимался краевой главк МВД России, кассир систематически (с мая 2018-го по декабрь 2021 года) брала в сейфе деньги, заменяя их пачками из сувенирных купюр «банка приколов» и составляя липовые финансовые документы. Часть украденных миллионов ушла на оплату долгов ее бывшего мужа, которого также привлекли обвиняемым по делу.

Экс-супругам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и заключили под стражу.

В последующем им дополнительно вменили в вину ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег, добытых преступным путем). Следствие установило, бывшие супруги укупили себе по автомобилю. Полицейским удалось разыскать часть похищенных денег: около 2 млн руб. находились в тайнике, оборудованном в гараже одного из родственников подозреваемых.

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Илья Николаев