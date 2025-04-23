Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Аэропорт Нижнекамска возобновил прием и отправку рейсов. Он пробыл закрытым чуть более трех часов, ограничения сняли в 11:06 мск, сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сегодня с утра, 23 апреля, также ограничивали полеты в аэропорты Казани и Ульяновска. В обоих аэропортах ограничения уже сняли. Причиной для их введения Росавиация назвала обеспечение безопасности полетов. Как правило, это означает опасность атаки БПЛА. По данным Минобороны, ночью над российскими регионами сбили 11 дронов.