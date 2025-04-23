Аэропорт Казани возобновил работу

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов. Он оставался закрытым два с половиной часа, ограничения сняли в 10:00 мск, сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушло пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань.

Сегодня, 23 апреля, за утро также ограничивали полеты в аэропорты Нижнекамска и Ульяновска. Во втором аэропорту ограничения уже сняли. Причиной для их введения власти называли обеспечение безопасности полетов гражданских судов. Как правило, это означает опасность атаки БПЛА.