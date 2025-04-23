Ограничения в аэропорту Ульяновска отменены

Временные ограничения на работу аэропорта Ульяновск (Баратаевка) сняты в 9:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения действовали в течение полутора часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Сегодня утром ограничения были введены еще в двух российских аэропортах — в Казани и Нижнекамске. Они могут быть связаны с риском атак беспилотников. Минобороны отчиталось, что за ночь над семью российскими регионами сбили 11 БПЛА.

Екатерина Отрашкевич