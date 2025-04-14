Скончался глава кондитерской фабрики «Белогорье» и депутат облдумы Сергей Сиротенко

Председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков сообщил в своем Telegram-канале о смерти члена регпарламента, гендиректора кондитерской фабрики «Белогорье» Сергея Сиротенко. Ему было 64 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сиротенко

Фото: Белгородская областная Дума Сергей Сиротенко

Фото: Белгородская областная Дума

«Жизненный путь Сергей Иванович прошел достойно — он оставил после себя плоды значимых дел для жителей Белгородской области, внес большой вклад в работу областной Думы, в развитие пищевой промышленности и законотворчества на территории родного края»,— сказал господин Клепиков.

Сергей Сиротенко родился в селе Алексеевка Яковлевского округа Белгородской области. В 1982 году окончил механический факультет Воронежского госуниверситета инженерных технологий, в 2000-м — Московский институт экономики и права. Является кандидатом экономических наук. С 1982 года возглавлял кондитерскую фабрику «Белогорье», которая была создана на базе белгородского пищевого комбината, ведущего свою историю с 1943 года. Согласно отчетности компании, Сергею Сиротенко принадлежал и контрольный пакет акций предприятия (53,66%). С 2008 по 2020 год был депутатом горсовета Белгорода, затем перешел в облдуму. В регпарламенте был зампредом комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.

Алина Морозова