В Прикамье расширят льготы для участников СВО и поддержат крупные спорткомплексы

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект о продлении налоговых льгот участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Документ предусматривает также меру поддержки для крупнейших спортивных объектов Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Продолжим поддерживать участников СВО и их семьи,— сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.— Продлеваем освобождение от уплаты транспортного налога на 2025 год для участников спецоперации или их супругов. Также предлагаем расширить действие этой льготы на участников СВО, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ. Они получат право освобождения от уплаты транспортного налога за 2022–2025 годы независимо от даты заключения контракта».

Законопроект также предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество организаций, в чьей собственности находятся спортивные объекты площадью более 9 тыс. кв. м, включенные в реестр Минспорта РФ. Льгота поможет направить дополнительные средства на ремонт и модернизацию этих объектов. К таким крупнейшим спортивным объектам относятся, в частности, УДС «Молот», СК им. В. П. Сухарева, крытый футбольный манеж «Пермь Великая», спорткомплекс «Олимпия», МСК «Энергия».

Внесенный главой региона законопроект будет рассмотрен депутатами заксобрания на майском пленарном заседании.