Восемь проектов новороссийцев по благоустройству победили в краевом конкурсе

Проекты жителей Новороссийска по благоустройству территорий реализуют в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Все восемь проектов по благоустройству стали победителями VII краевого конкурса местных инициатив. Они затронули обустройство тротуаров и контейнерных площадок, установку урн и лавочек, организацию наружного освещения и оснащение спортивных площадок. Краевое финансирование составило 45,3 млн руб.

Среди победителей — проект по благоустройству на улице Энгельса в Центральном районе, сквер «Цементников» в поселке Верхнебаканский, сквер и спортивные площадки на улице Героев Десантников и в хуторе Семигорском, территория для отдыха на проспекте Ленина и в Южном районе, а также село Борисовка.

Также жители Новороссийска могут проголосовать за объекты благоустройства в рамках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос можно за одну из трех общественных территорий для благоустройства: сквер в районе домов №196-196А по улице Видова, сквер на улице Пенайская от дома №33 до дома №51 или сквер «Медицинских работников» на пересечении улиц Советов и Магистральной».

Алена Воробьева