В Новороссийске стартовало голосование за объекты благоустройства

Жители Новороссийска могут проголосовать за объекты благоустройства в рамках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

По его словам, жители Новороссийска могут выбрать одну из трех общественных территорий для благоустройства: сквер в районе домов №196-196А по улице Видова, сквер на улице Пенайская от дома №33 до дома №51 или сквер «Медицинских работников» на пересечении улиц Советов и Магистральной». Отдать голос за объект благоустройства можно до 12 июня 2025 года.

«Уважаемые новороссийцы, проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе"»,— написал господин Кравченко.

Всего на Кубани в голосовании участвуют 115 общественных пространств края — скверов, парков и набережных. Их планируют благоустроить в 2026 году.

Алена Воробьева