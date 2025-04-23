Российские банки стали блокировать кредитки, по которым не платятся проценты

Некоторые российские банки стали сокращать лимиты или блокировать операции клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период. Об этом рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи». Он связал это с повышением процентных ставок и замедлением розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению топ-менеджера, раньше банки «воевали, у кого будет больше кешбэка», а сейчас — «кто быстрее его обрежет». «Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают»,— заявил господин Тывес (цитата по РБК).

Он уточнил, что «Уралсиб» изменил подход к недоходным держателям кредитных карт осенью 2024 года. С его слов, на такой шаг пошло еще несколько банков. На портале Banki.ru также есть жалобы на урезание лимитов по кредиткам клиентов Альфа-банка, Ренессанс Банка, Совкомбанка, Т-банка, обратил внимание РБК.

Как сообщало Объединенное кредитное бюро, около 30% выданных банками кредитных карт не активируется клиентами в перспективе трех месяцев. Только в сентябре прошлого года банки выдали россиянам 1,96 млн таких карт на 251 млрд руб., и на тот момент невостребованный лимит оценивался более чем в 75 млрд руб. В пересчете на год это выливается уже почти в 1 трлн руб.