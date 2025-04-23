Травмы детей после ДТП со школьным автобусом под Гатчиной оказались легкими

Повреждения детей после ДТП со школьным автобусом на 9-м километре дороги Сиверский — Дружная Горка — Куровицы оказались легкими, сообщает «Фонтанка». Четверо пострадавших учатся в восьмом классе, у них в основном ушибы, у одного мальчика — растяжение и перенапряжение поясничного отдела позвоночника.

Все участники аварии учатся в Сиверской школе №3. Что касается пассажиров Renault Logan, который столкнулся с автобусом, то два мальчика, учащихся первого и второго класса из Сиверской гимназии, получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Обоих после осмотра отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Водитель легковушки, 35-летний гражданин Таджикистана, пострадал сильнее всех. Его с сочетанной травмой доставили в гатчинскую больницу. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ДТП случилось 22 апреля около 8:10. По предварительным данным, водитель французской иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, принадлежащим транспортной компании ООО «Феликс». За рулем автобуса был 75-летний житель Гатчинского района.

UPD: председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.

Андрей Маркелов