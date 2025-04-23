Захарова: «МИД ФРГ обнажил русофобию и признаки нацизма»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью Bild о планах Германии не допустить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева на мероприятие в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Госпожа Захарова обвинила германские власти в русофобии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма»,— сказала она «Известиям».

По данным Bild, власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии. «Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах с момента нападения на Украину. Если посол все равно приедет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — заявил директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколл.

Господин Нечаев заявил, что представителям российского посольства «не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы».

Berliner Zeitung писала, что МИД ФРГ подготовил брошюру, в которой содержится рекомендация не допускать российских и белорусских дипломатов к участию и даже физическому присутствию на праздничных церемониях, посвященных 80-летию падения Третьего рейха. В МИД РФ это назвали возрождением нацизма.