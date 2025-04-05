Захарова: выдворение россиян с мероприятий к 80-летию Победы в ФРГ — оскорбление

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию газеты Berliner Zeitung, которая со ссылкой на соответствующую брошюру написала, что россиян и белорусов не будут допускать к участию и даже физическому присутствию на праздничных церемониях, посвященных 80-летию падения Третьего рейха. Госпожа Захарова назвала это вопиющим оскорблением и возрождением нацизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В год 80-летия Победы Анналена Бербок (глава МИД ФРГ.— "Ъ") и ее аппарат продолжают воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя»,— написала она в своем Telegram-канале.

Berliner Zeitung написала, что брошюра МИД ФРГ, которая попала в редакцию, является строго конфиденциальной. Этот раздаточный материал рекомендует властям районов и муниципалитетов не приглашать российских или белорусских дипломатов, а при необходимости даже выдворять их с церемоний. Это связано с «рисками пропаганды и дезинформации». Тем не менее временный поверенный в делах Республики Беларусь в Германии Андрей Шупляк подтвердил газете, что у него есть прямое приглашение участвовать в мероприятиях, посвященных 9 Мая.