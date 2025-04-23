Объемы кредитования на Кубани в марте превысили 28 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало снижение активности на рынке розничного кредитования. По данным организации, за март россияне оформили 2,75 млн кредитов на общую сумму 693,93 млрд руб., что на 56 и 57% соответственно ниже показателей марта 2024 года. В марте прошлого года банки выдали 6,31 млн кредитов на 1,6 трлн руб. По сравнению с февралем нынешнего года объем выданных средств увеличился на 6%, при этом количество кредитов сократилось на 6% — месяцем ранее было оформлено 2,91 млн займов на 653,55 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По итогам I квартала 2025 года объем выданных кредитов составил 1,86 трлн руб., число договоров — 8,49 млн. Относительно аналогичного периода 2024 года зафиксировано падение на 52% по объему и на 50% по количеству. В первом квартале прошлого года россияне оформили 17,12 млн кредитов на 3,9 трлн руб. По сравнению с IV кварталом 2024 года объем сократился на 28%, количество — на 21%. В октябре–декабре было выдано 10,74 млн кредитов на 2,58 трлн руб.

Основную долю в мартовской структуре выдач заняли ипотечные кредиты — 33% против 30% годом ранее. Доля потребительских кредитов снизилась с 38 до 32%. Кредитные карты составили 21% (в марте 2024 года — 16%), доля автокредитов снизилась до 13 с 14%, POS-кредиты сократились с 3 до 2%.

Среди регионов лидерами по объему кредитования стали Москва (189,96 тыс. кредитов на 75,90 млрд руб.), Московская область (156,46 тыс. на 52,40 млрд руб.), Санкт-Петербург (96,45 тыс. на 35,46 млрд руб.), Краснодарский край (112,77 тыс. на 28,26 млрд руб.) и Татарстан (76,27 тыс. на 22,38 млрд руб.). В сравнении с февралем, снижение по количеству выдач зафиксировано во всех регионах, при этом объемы в Краснодарском крае и Татарстане продемонстрировали рост.

Вячеслав Рыжков