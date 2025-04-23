В Севастополе прошла церемония взятия частицы Вечного Огня

На Мемориале героической обороны Севастополя 1941–1942 годов состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в рамках социального проекта Сбербанка «Огонь Памяти», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя назвал предстоящую юбилейную дату значимой для каждого горожанина и отметил, что в городе-герое проводится системная работа по увековечиванию подвига защитников Севастополя и всех участников войны. Он подчеркнул, что объединение частиц огня из девяти городов-героев способствует укреплению исторической памяти в масштабах всей страны и выразил признательность Сбербанку за вклад в сохранение наследия.

По словам Анатолия Песенникова, Севастополь стал первым городом, с которого началась серия церемоний в рамках инициативы. К участию также присоединились Керчь и Новороссийск. Частицы Вечного огня будут доставлены на мемориал в деревне Щекутино Московской области, где 24 апреля состоится объединение символического «Огня Памяти» в честь сотрудников финансовой сферы, участвовавших в обороне Москвы.

К проекту планируют присоединиться еще шесть городов-героев: Волгоград, Смоленск, Тула, Мурманск, Санкт-Петербург и Москва. Огонь будет доставлен именными инкассаторскими машинами Сбера, в соответствии с географией участников.