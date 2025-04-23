С 1 мая авиакомпания «Туркменистан» возобновляет пассажирские перевозки в Казань и Москву. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая возобновит полеты в Казань

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая возобновит полеты в Казань

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ТАСС, 28 декабря прошлого года перевозчик на месяц отменил регулярные рейсы Ашхабад — Москва, а затем продлил отмену до мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 мая авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запускает прямое авиасообщение между Казанью и Нальчиком.

Дарья Сайфиева