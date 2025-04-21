С 1 мая авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запускает прямое авиасообщение между Казанью и Нальчиком. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает регулярные рейсы Казань — Нальчик с 1 мая

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает регулярные рейсы Казань — Нальчик с 1 мая

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться дважды в неделю: в четверг и воскресенье — на 50-местных самолетах Canadair Regional Jet 200.

По четвергам самолет будет вылетать из Казани в 18:10 с прибытием в Нальчик в 21:20, обратный рейс — в 22:10 с прилетом в Казань в 01:05 следующего дня. По воскресеньям вылет из Казани в 15:20 (прилет в 18:30), обратно — в 19:20 (прибытие в 22:15). Время в пути составит около трех часов.

Минимальная цена билета в один конец начинается от 5 310 руб. Тариф включает провоз 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.

Артём Дергунов