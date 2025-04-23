Арестованный бывший депутат Курской области задолжал 1,5 млн рублей

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, арестованный по обвинению в растрате средств при строительстве фортификаций на границе региона, задолжал почти 1,5 млн руб, сообщило «РИА Новости».

Из общего долга Васильева 1,3 млн руб. приходятся на взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, около 100 тыс. руб. — исполнительский сбор за просрочку платежей, 63 тыс. руб. — налоги и сборы, а также 1 тыс. руб. — судебная пошлина.

Максима Васильева задержали 20 апреля по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе.

В понедельник, 21 апреля, Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца. Экс-депутат признал вину частично. 15 и 16 апреля задержали экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова.

По данным следствия, фигуранты похитили не менее 1 млрд руб. из бюджета Курской области. Руководители АО «Корпорация развития Курской области» дали показания, что «откатывали» экс-губернатору и его заму до 15% от стоимости заключенных госконтрактов. Из-за этого цена самих соглашений росла, а качество выполняемых работ, напротив, снижалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».