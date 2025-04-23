Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

Генеральный прокурор США Пэм Бонди провела первое заседание группы по искоренению «антихристианских предубеждений», сообщает агентство AFP. Уточняется, что американское правительство ранее оказывало давление на федеральных служащих, требуя сообщать о коллегах, занимающихся «дискриминационным поведением».

В служебных записках, с которыми ознакомилось AFP, государственным служащим было приказано привести примеры антихристианской предвзятости, свидетелями которой они стали на работе, – с указанием дат и мест, а также имен.

Госпожа Бонди сказала, что ее целевая группа будет работать с религиозными организациями и бюрократией на уровне штата, чтобы выявлять и «исправлять» злоупотребления со стороны федерального правительства.

Базирующаяся в Вашингтоне либеральная лоббистская группа Interfaith Alliance осудила внимание президента США к антихристианской предвзятости, утверждая, что целевая группа поможет организациям, стремящимся обойти антидискриминационные законы.

В издании напомнили, что христиане составляют около двух третей населения США, являясь доминирующей религиозной группой, и обладают наибольшим политическим влиянием по сравнению с другими группами.