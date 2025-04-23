Отдых с холодком

ФГУП «Росморпорт» рассматривает возможность организации круизных рейсов на самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин». Судно планируют задействовать для туристических целей в свободный от задач по ледокольным проводкам период. Эксперты считают, что использование судна под туристические задачи может существенно повысить его экономическую эффективность. Предлагаемый маршрут называют привлекательным, вероятную стоимость круиза оценивают в несколько сотен тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледник на Земле Франца Иосифа

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Ледник на Земле Франца Иосифа

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

О возможности организации круизных рейсов на ледоколе «Виктор Черномырдин» в ходе рабочего совещания Морской коллегии РФ высказался гендиректор «Росморпорта» Сергей Пылин.

Из доклада господина Пылина о развитии морского туризма в Арктике следует, что имеющийся в распоряжении «Росморпорта» ледокол способен комфортно разместить до 90 пассажиров.

Сейчас предприятие прорабатывает для «Виктора Черномырдина» круизный маршрут с посещением популярных среди туристов локаций: поселка Териберка, полуостровов Средний и Рыбачий, архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, входящих в национальный парк «Русская Арктика». Также перспективным турмаршрутом в «Росморпорте» видят линию Мурманск — Шпицберген, по которой параллельно с круизом можно доставлять грузы в поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант.

Ледокол «Виктор Черномырдин» является самым большим неатомным ледоколом в мире и самым мощным дизель-электрическим ледоколом, построенным в России. Строительство судна длилось около 10 лет, в течение которых была замена проектанта, перевод на другой завод-строитель, пожар и переносы сроков сдачи. В состав флота «Росморпорта» вошел в ноябре 2020 года. Судно способно обеспечивать ледокольные проводки, преодолевая льды толщиной до 3 м, участвовать в научно-исследовательских экспедициях, принимать вертолеты, перевозить снабжение и контейнеры и пр. После модернизации в 2022 году и получения характеристики Passenger ship в символе класса «Виктор Черномырдин» может использоваться для арктических круизов, в том числе путешествий на Северный полюс.

С 2022 года «Росморпорт» рассматривал возможность использовать под туристические цели дизель-электрические ледоколы: «Капитан Драницын» (пассажировместимостью 100 чел.) и «Капитан Хлебников» (пассажировместимостью 112 чел.). Оба судна относятся к ледоколам типа «Капитан Сорокин» и способны преодолевать лед толщиной до 2 м. Построены были на финской верфи Wartsila Oyj Abp в 1980–1981 годах.

Пока единственное судно, осуществляющее регулярные круизные рейсы из Мурманска на Северный полюс,— это атомный ледокол «50 лет Победы» (ФГУП «Атомфлот»).

В летний сезон атомоход совершает три туристических рейса, стоимость каждого по состоянию на 2025 год составляет от 3,2 млн до 5 млн рублей с человека за 13 дней. В 2023 году стоимость круиза стартовала с 2,5 млн рублей. Пассажировместимость судна — 120 человек.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин называет направление арктического туризма перспективным и востребованным, указывая, что платежеспособная аудитория для такого типа отдыха в стране есть. Однако если стоимость круиза, не включая посещение Северного полюса, будет составлять менее 1 млн рублей, то желающих совершить такое путешествие значительно прибавится.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров также оценивает предполагаемую стоимость круиза в несколько сотен тысяч рублей. Он указывает, что использование ледокола «Виктор Черномырдин» в туристических целях может существенно повысить его экономическую эффективность, а разрабатываемый для ледокола турмаршрут делает предложение еще более привлекательным.

Владимир Колодчук